Nadie duda del talento de James Rodríguez. En la última Copa América fue el director de orquesta de Colombia y la llevó a la final frente Argentina. Sin embargo, su historia a nivel de clubes es muy distinta desde hace varios años y hasta el momento no ha podido hallar la estabilidad que tanto necesita un futbolista de sus características. Así pues, este lunes se cerró otro capítulo en su tambaleante carrera: rescindió su contrato con Rayo Vallecano y ya es agente libre.

Cuando llegó al conjunto madrileño parecía que sería una buena decisión tras su abrupta partida de São Paulo. No obstante, la historia volvió a repetirse y nunca se sintió cómodo por la poca continuidad que tuvo a lo largo del único semestre que estuvo en el club. Ahora que vuelve estar con su carta pase en mano, su nombre vuelve a ser tendencia por lo atractivo que es para cualquier cuadro de Sudamérica.

Esta situación coincide con el flojo mercado de pases que viene haciendo Boca Juniors, donde hasta la fecha solo ha podido concretar las incorporaciones de Carlos Palacios y Ayrton Costa. Desde Argentina apuntan que James vuelve a meterse en la consideración del área deportiva ‘xeneize’ y ahora que está libre intentarán persuadirlo para que se concrete su fichaje.

James Rodríguez solo jugó siete partidos con el Rayo Vallecano. (Foto: Getty Images)

En la vereda del clásico rival siguen contratando nombres tras nombres y por ahora han tenido mejores movimientos en este mercado. Así pues, Fernando Gago necesita de más herramientas para poder competir en esta temporada, en donde no solo está obligado a recuperar el sitial que merece Boca Juniors en el torneo local, sino también a dar la talla en el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos, además de recobrar el sueño de ganar la Copa Libertadores.

“El ‘10’ de Colombia llenaría de un solo tiro varios de esos casilleros que hoy le reclaman a Riquelme y su Consejo: un jugador de jerarquía, de nivel internacional y de impacto. Además, claro, cumpliría con una necesidad que tiene Gago en el mediocampo, donde hoy no cuenta en el plantel con un jugador de sus características”, afirman en diario Olé.

Si vemos los términos en que podrían iniciarse las negociaciones, hay que considerar que Boca liberó un par de cupos de extranjeros con la salida de Gary Medel y la nacionalización de Luis Advíncula, quien recientemente recibió la ciudadanía argentina. El volante colombiano no descuadraría los cálculos del cuadro boquense y, por el contrario, significaría un golpe de autoridad en este mercado de transferencias.

James Rodríguez fue elegido el mejor jugador de la Copa América 2025. (Foto: Getty Images)

No es la primera vez

Este interés de Boca Juniors por James Rodríguez no es actual. Ya a mediados del año pasado, luego de su maravillosa actuación en la Copa América, sondearon las condiciones para fichar al ‘cafetero’. Sin embargo, nunca hubo una propuesta formal sobre la mesa y finalmente se decantó por el ofrecimiento del Rayo Vallecano.

A todas luces no fue una buena decisión para James, pues en el conjunto de Vallecas apenas pudo jugar siete partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, con solo una titularidad y ningún gol anotado. De concretarse su arribo a Boca Juniors, no solo sería arropado como la figura del equipo, sino también tendría la chance de no perder la continuidad que tanto le exige Néstor Lorenzo para seguir siendo llamado a la Selección de Colombia.

James Rodríguez busca disputar su tercera Copa del Mundo con Colombia. (Foto: Getty Images)





