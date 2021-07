El acto despertó gran polémica en la Copa América e incluso desde Colombia pidieron sancionar al portero argentino. Emiliano Martínez fue el protagonista principal de la semifinal que la ‘Albiceleste’ le ganó a la ‘Tricolor’ en semifinales, no solo por atajar penales, sino por la ‘táctica’ de hablarle al rival antes de los remates. Pero hubo un encuentro especial, el que sostuvo ‘Dibu’ con Yerry Mina. El portero reveló la historia detrás de aquel episodio y un intercambio de mensajes con el central días después.

“Mirá que te como hermano” fue la frase de ‘Dibu’ Martínez que se hizo popular en las redes sociales en el remate de Yerry Mina. A la que siguió una celebración también polémica. El guardameta se sinceró en una entrevista con el diario ‘Olé'.

“Hay un video que estoy con mi agente, Gustavo Goñi, de la empresa Twenty Two, y está Mati, uno de los que trabaja ahí, en el que estamos haciendo penales en el barrio de Mar del Plata y yo hablándole antes del penal. Le digo ‘no me la vas a picar’, me la pica y se la atajo”, aseguró el arquero.

“Es algo que hago, mismo mis compañeros. No es algo que busco poner nerviosos a los demás. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago”, agregó.

Conversación con Yerry Mina

Desde Colombia calificaron su conducta de actividad antideportiva y pidieron sanción. Martínez también se refirió a las críticas.

“Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar”, se defendió

Y luego completó su explicación de por qué le habló a algunos jugadores colombianos y a otros no. “Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo...”.

“El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”, comentó el arquero del Aston Villa.

”Le escribí diciendo disculparme, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional”, cerró.

