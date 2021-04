No por nada es el ídolo de Lionel Messi. Uno de los más grandes ‘10′ que ha dado el fútbol argentino al mundo es, sin dudas, Pablo Aimar. El exmediocampista que brillara en River Plate, Valencia, Zaragoza o Benfica, participó de un Congreso Magistral en el que reivindicó al casi desaparecido jugador ‘creativo’. Esa ‘especie’ de futbolista en proceso de extinción que él supo representar de manera excelsa.

El ‘Payasito’ explicó las razones por las que cada vez hay menos jugadores creativos en el campo de fútbol y su importancia dentro del juego.

“No me gusta escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automático y si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga si la pierde 2 ó 3 veces. A esa edad la van a perder 2, 3, 5 ó 10 veces”, comenzó su análisis.

“Entiendo lo del juego posicional, lo de atacar los espacios. Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta, o real, falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque las destraba un creativo. Un creativo gambetea, inventa algo diferente cuando todo es monótono”, agregó.

“No es ajedrez”

Aimar es en la actualidad el entrenador de la ‘Albiceleste’ Sub 17. De hecho, en el 2019, guió a una prometedora ‘camada’ de jóvenes talentos a ganar el Sudamericano de la categoría.

“Hay que crearles entornos creativos. El fútbol es mucho de sanciones, de imaginación. El fútbol no es ajedrez. La torre va siempre para adelante y los costados. El caballo también hace siempre los mismos movimientos. En fútbol no. Ellos tienen que equivocarse. Si nosotros a esas edades sólo jugamos tácticamente no podemos esperar jugadores creativos”, apuntó.

“Y vuelvo a la defensa atrapada atrás, eso lo destraba un creativo. Uno que se imagina algo diferente. Tenemos que dejarlos y permitirles equivocarse, sobre todo a la edad que estoy yo, que son niños jugando al fútbol”, cerró el director técnico.

