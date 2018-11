En la AFA quieren que Lionel Messi regrese a la Argentina para los amistosos internacionales FIFA del mes de marzo del 2019, pero el delantero argentino optaría por volver para la Copa América, a jugarse entre el 14 de junio al 7 de julio del próximo año. Sin técnico definido para conducir a la Albiceleste y con el técnico interino – Lionel Scaloni – Leo no miraría con prisa su regreso a la Selección, prefiriendo concentrarse en el último tramo con el Barcelona.



De acuerdo a medios argentinos, el seno de la AFA y el propio ‘Chiqui’ Tapia tratarían de convencer a Messi para que vuelva para los primeros partidos del próximo año, pese a que el atacante culé haya optado – a su círculo más cercano – que volvería recién para la preparación de Argentina de cara a la Copa América de Brasil y no en los duelos de marzo.



Messi no tiene opinión alguna sobre el actual entrenador de la Selección, a quien no le viene mal con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota en cuatro partidos disputados. Es más, existen posibilidades de que Scaloni se mantenga en el cargo al lado de Pablo Aimar, a quien Messi siempre ha mirado como su ídolo de la infancia. Un buen aliciente para él.



Sobre el caso de Argentina, la Selección tendrá este martes su último partido amistoso del año ante México, en un partido a jugarse en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Luego del duelo, la AFA se sentará a conversar sobre el futuro de la Selección. Scaloni puede tomar el barco o puede que se elija otro técnico, teniendo a Gerardo Martino ya descartado. El argentino firmará con la Selección de México con un contrato por cuatro años.