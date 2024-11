Lionel Messi es conocido por su carácter sereno fuera de los terrenos de juego, pero la noche del jueves mostró una faceta diferente durante el partido entre Argentina y Paraguay por la jornada 11 de las Eliminatorias 2026. En un duelo lleno de fricciones disputado en el Estadio Defensores del Chaco, el capitán argentino explotó contra el árbitro brasileño Anderson Daronco, dejando una imagen poco habitual de uno de los futbolistas más admirados del mundo. En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede observar al astro del Inter Miami acercándose al juez para increparlo, dejando escapar insultos que sorprendieron a todos.

El momento de tensión se dio cuando el marcador estaba empatado 1-1. Visiblemente molesto por algunas decisiones arbitrales, Messi se acercó a Anderson Daronco y le lanzó: ”Vos sos un cagón, no me estás gustando”. Sus palabras quedaron claramente registradas a pesar de un intento por disimular la situación.

Pese a la gravedad del comentario, el árbitro optó por no amonestar al capitán argentino, lo que generó aún más controversia. El clip del incidente rápidamente circuló en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, generando un debate sobre el comportamiento de Lionel Messi en el campo y la actitud permisiva del árbitro.

La derrota de Argentina se concretó con goles de Antonio Sanabria y Omar Alderete para Paraguay, mientras que Lautaro Martínez había adelantado a los visitantes. El resultado rompió la racha de imbatibilidad de los dirigidos por Lionel Scaloni, dejando un sabor amargo en el equipo campeón del mundo.

El preciso instante en el que Lionel Messi insulta al árbitro Daronco de Brasil.

Las palabras de Scaloni tras la derrota





El técnico Lionel Scaloni también tuvo palabras para el arbitraje tras el encuentro, aunque optó por no profundizar en críticas directas. El estratega destacó una acción puntual: la falta de Omar Alderete sobre Messi que, según él, ameritaba una segunda tarjeta amarilla y, por ende, la expulsión del jugador paraguayo.

”Puedo decir un montón de cosas del arbitraje, pero no tiene sentido porque parecería una excusa. Prefiero no decirlas para que no sean una excusa y la gente no las interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó. Pero para nada tiene que ver en el resultado. Ya está, ya pasó, aprendí mucho de estas cosas, uno parece que mete excusas, pero quiere justificar algo y la gente lo entiende mal,” comentó Scaloni en rueda de prensa.





Paraguay vs Argentina: lo que se les viene





El próximo partido de Paraguay será ante Bolivia en una durísima plaza como el Estadio Municipal de El Alto, por la jornada 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el martes 19 de noviembre desde las 4:00 p.m, en el horario de Bolivia, una hora más en Paraguay. La ‘Albirroja’ buscará romper ese invicto como local de la ‘Verde’ en dicho escenario.

Argentina, por su parte, tendrá que enfrentar a Perú en La Bombonera, en Buenos Aires, por la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro está pactado para jugarse el martes 19 de noviembre desde las 7:00p.m., en el horario de Perú, dos horas más en Argentina. La ‘Albiceleste’ no querrá ceder puntos como local de cara a seguir siendo líder de las Eliminatorias 2026.

La selección paraguaya sacó un gran triunfo por 2-1 ante Argentina y llegó a 16 puntos en las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR