Buscó en Europa, Estados Unidos y hasta en Asia, pero no encontró una respuesta de parte de Mauricio Pochettino, Gerardo Martino y hasta el propio Javier Mascherano, quien sonaba con fuerza. El presidente de la AFA, el ‘Chiqui’ Tapia’, tenía unos nombres esbozados para el buzo de la Selección Argentina , pero ninguno tenía planes para ser el sustituto de Jorge Sampaoli. En ese sentido, el dirigente continuará con la era de Lionel Scaloni, de acuerdo a medios argentinos. El que fuera asistente del ‘Hombrecito’ tendrá un contrato hasta el 2020.



Con un vínculo de dos años, Lionel Scaloni tendrá la dura misión de dirigir a la Selección en la Copa América de Brasil 2019 y de comandar por primera vez a jugadores de la talla de Lionel Messi y Ángel Di María, quienes deberían regresar a la ‘Albiceleste’ para el próximo año.



No se ha confirmado el monto que ganará el técnico en su experiencia en Ezeiza, aunque sí se ha confirmado que su sueldo será mayor al del interinato. Scaloni ha aceptado la propuesta del ‘Chiqui’ Tapia y sería quien deba reflotar el fútbol de su Selección, la cual no gana ningún título de forma oficial desde 1993, ya 25 años sin logros para un país futbolero.



Lionel Scaloni tendrá prohibido dirigir a la Selección Sub20 y se especula que Pablo Aimar sería el encargado de dirigir a este conjunto para el Sudamericano Sub20 en Chile. Asimismo, Walter Samuel pasaría a ser uno de los asistentes técnicos de Scaloni para inicios del 2019.