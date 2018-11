Para él fue un golpe bajo, como si fuese una acto de alta traición. A solo días de la convocatoria final para el Mundial de Rusia 2018, Agustín Marchesín reveló a Univisión que Jorge Sampaoli le había dicho que iba a estar en la lista final de Argentina , así como a otros jugadores. Con el tiempo y las dudas, las decisiones cambian y el ‘Sampa’ decidió no llevar al portero del América, en lo que fue un golpe al pecho para el jugador ‘Albiceleste’.



"Me dolió mucho el hecho de quedar fuera de un Mundial. Para mí fue un golpe de lo más duro de mi carrera. Es muy difícil hablar del entrenador [Jorge Sampaoli], pero cuando juegan con la ilusión de uno, de llamarte, de decirte que vas a estar en la convocatoria, que vas a estar en la lista… Fueron muchas cosas, muchos factores que influyeron más aún en el dolor", reconoció el futbolista que debutó en Primera División de Argentina con Lanús.



Marchesín también sostuvo que Jorge Sampaoli le confió que iba a ser uno de los 23 para la Copa del Mundo, algo que finalmente no sucedió tal como se vio en los partidos de la Selección en Rusia. "Me dijo que iba a estar en la lista, pero bueno. Para mí Armani la estaba rompiendo en el fútbol argentino. El que más lo merecía, y se lo dije cuando me llamaron y me dijeron que no iba a estar, era para mí Guzmán, porque había estado los cuatro años del proceso; yo había estado 12 partidos, que por ahí sentía que me lo merecía más que otros arqueros, porque había estado en el proceso de Eliminatorias, es como raro, pero uno entiende que hay un nivel muy grande y me tocó apoyar como un aficionado más".



Marchesín confía en su nivel y preparación para afrontar las Eliminatorias para Qatar 2022 y por qué no ir al Mundial con Argentina, aunque sabe que será difícil a su edad (30 años) y el actual nivel de Franco Armani con River Plate. ¿Responderá Sampaoli ante las acusaciones del arquero del equipo mexicano? La noticia ha generado bastante eco en Argentina.