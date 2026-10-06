Argentina vs. Benín se enfrentarán en la despedida de Lionel Messi. (Composición: Depor)
Argentina vs. Benín se enfrentarán en la despedida de Lionel Messi. (Composición: Depor)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por la señal de TyC Sports, mientras que DIRECTV y Mi Telefe serán otras de las alternativas. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. El partido se disputará este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Argentina vs. Benín se enfrentan por la despedida de Lionel Messi. (Video: AFA)
Argentina vs. Benín se enfrentan por la despedida de Lionel Messi. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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