¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO, por una nueva fecha FIFA? ¿Qué canales transmitirán este nuevo duelo en el Estadio Mario Alberto Kempes? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de TyC Sports, Telefe y DIRECTV en Argentina, mientras que en Bolivia se verá por Unitel y FútbolCanal; no lo mires en Pelota Libre TV. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador será a las 7:00 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela a las 8:00 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 9:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Argentina vs. Bolivia a través de las señales correspondientes a la fecha FIFA. La transmisión estará disponible mediante los canales internacionales que cuenten con los derechos del encuentro.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DIRECTV para quienes cuenten con televisión de suscripción.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de las señales internacionales disponibles en el país y mediante los operadores de televisión de paga que cuenten con los derechos de transmisión.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible a través de las señales internacionales correspondientes y los operadores de televisión por suscripción.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante las señales internacionales que cuenten con los derechos de transmisión, además de las plataformas de los operadores habilitados.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de las señales y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión de la fecha FIFA.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las señales internacionales disponibles para la fecha FIFA y los servicios de televisión de paga que tengan los derechos.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse mediante las señales internacionales y los operadores de televisión por suscripción que ofrezcan la transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Argentina vs. Bolivia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante las señales internacionales disponibles y las plataformas de los operadores de televisión que cuenten con los derechos.

Argentina vs. Bolivia se enfrentan en amistoso. (Video: AFA)