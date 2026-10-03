Argentina vs. Burkina Faso juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por la señal de TyC Sports y Telefe. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. El partido se disputará este sábado 3 de octubre en el Estadio Más Monumental.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Argentina vs. Burkina Faso a través de las señales internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del amistoso.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de las señales internacionales disponibles para el amistoso y mediante los operadores de televisión de paga que cuenten con los derechos.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible a través de las señales internacionales correspondientes y los operadores de televisión por suscripción.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante las señales internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del amistoso.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de las señales y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante las señales internacionales disponibles y los operadores de televisión de paga que cuenten con los derechos.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse mediante las señales internacionales y los operadores de televisión por suscripción que ofrezcan la transmisión del amistoso.

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante las señales internacionales disponibles y las plataformas de los operadores de televisión que cuenten con los derechos.

SaveClip.App AQPLLPrZREnFduOArgentina vs. Burkina Faso se ven las caras en amistoso internacional. (Video: AFA)