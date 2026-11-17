Argentina vs. Costa Rica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un nuevo amistoso internacional FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda todo el territorio argentino, este duelo será televisado por las señales de TyC Sports (TyC Sports Play) y Telefe (Mi Telefe), mientras que en suelo costarricense será transmitido por Repretel. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro este martes 17 de noviembre? A las 6:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, y una hora menos en México.

Argentina vs. Costa Rica: previa del partido

¿Dónde ver Argentina vs. Costa Rica por TyC Sports?

En Argentina, el partido entre la Albiceleste y Costa Rica se podrá ver EN VIVO por la señal de TyC Sports, que contará con la transmisión del amistoso internacional. Los hinchas podrán seguir el encuentro a través de la televisión por cable.

¿Cómo ver Argentina vs. Costa Rica por TyC Sports Play?

Si quieres seguir el compromiso por internet desde Argentina, podrás hacerlo mediante TyC Sports Play. Esta plataforma permitirá acceder a la transmisión online del encuentro desde dispositivos compatibles, previa identificación según las condiciones del servicio.

¿Dónde ver Argentina vs. Costa Rica por Telefe?

Otra alternativa para los aficionados argentinos será Telefe. El canal de televisión abierta también tendrá la transmisión del amistoso, por lo que los seguidores de la Albiceleste podrán acompañar al equipo de Lionel Scaloni a través de esta señal.

¿Cómo ver Argentina vs. Costa Rica EN VIVO por Mi Telefe?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet tendrán la opción de Mi Telefe. La plataforma digital del canal permitirá acceder a su programación en vivo y seguir el encuentro desde celulares, computadoras u otros dispositivos compatibles.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Costa Rica en Costa Rica?

En Costa Rica, el amistoso internacional frente a Argentina se podrá ver por Repretel. La señal costarricense contará con la transmisión del compromiso para los aficionados que quieran acompañar a su selección en este exigente desafío.

¿A qué hora juega Argentina vs. Costa Rica en Argentina?

El partido entre Argentina vs. Costa Rica comenzará a las 8:00 p.m. (horario argentino) del martes 17 de noviembre. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde la Albiceleste buscará cerrar el año con una victoria.

¿A qué hora juega Argentina vs. Costa Rica en Costa Rica?

En territorio costarricense, el encuentro está programado para las 5:00 p.m. del martes 17 de noviembre. Los aficionados podrán seguir la presentación de su selección frente a Argentina a través de Repretel.

¿Dónde se juega Argentina vs. Costa Rica?

El amistoso internacional entre Argentina vs. Costa Rica se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba. El escenario recibirá el último compromiso de la Albiceleste en el calendario de 2026.

Argentina vs. Costa Rica se enfrentan en amistoso internacional, con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y Repretel. (Video: AFA)