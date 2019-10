¡Qué noticia! Messi ya tiene fecha confirmada para su vuelta con Argentina y enfrentará a Neymar

En la previa del amistoso internacional entre Argentina vs Ecuador de este domingo, el entrenador Lionel Scaloni ha anunciado, para beneplácito de todos los amantes del fútbol, que Messi , el mejor jugador de la Tierra, volverá a con la Albiceleste en el próximo parón de selecciones.



El crack del FC Barcelona jugará nuevamente con Argentina en noviembre próximo, cuando a los dirigidos por Scaloni les toque enfrentar a Brasil y Paraguay. Es decir, Messi se verá las caras con Neymar luego de cumplir la sanción de tres meses que le impuso Conmebol tras la Copa América.



"Messi no está aquí debido a la suspensión", dijo Scaloni a pocas horas del Argentina vs Ecuador. Así mismo, confirmó que, tras superar problemas personal, Sergio Agüero también será llamado para los amistosos de fecha FIFA de noviembre.



"Sergio Agüero no está aquí porque ha tenido un problema y no ha estado entrenando al 100 por ciento con su club. Seguramente ambos estarán aquí el próximo mes", dijo el DT de Argentina.

¿Por qué castigaron a Lionel Messi en Argentina?

Tras el partido por el tercer lugar de la Copa América 2019 ante Chile, Messi se negó a recoger la medalla explicando que no quiso prestarse a la corrupción del máximo ente del fútbol sudamericano. Sus palabras le costaron tres meses de castigo.



"No quiero ser parte de esto corrupción, esta falta de respeto hacia toda la Copa ", afirmaba el rosarino en zona mixta después del encuentro ante la 'Roja'.

