Ousmane Dembélé, el 'Thierry Henry' de la era moderna que no identifica si es diestro o zurdo [PERFIL]

"¿Eres zurdo o diestro?". Dembélé piensa un par de segundos y contesta que maneja mejor la pierna izquierda, aunque luego aclara que a la hora de los penales, prefiere la derecha. No se trata de una incongruencia o contradicción, es solamente que Ousmane es uno de esos futbolistas privilegiados que domina los dos perfiles a la perfección. Por eso y muchas cualidades más, el FC Barcelona lo convirtió en el segundo fichaje más caro de su historia para hacer olvidar la partida de Neymar en agosto de 2017.



A continuación, la biografía, partidos, goles, títulos, estadísticas, mejores jugadas y vida personal de Ousmane Dembélé, el crack del Barcelona y selección de Francia en el que muchos ven a una figura de la talla del mítico Thierry Henry.



Una infancia con limitaciones

Vernon es una pequeña comunidad ubicada al norte de Francia con no más de 24 598 habitantes, según datos demográficos. Esa es la cuna de Ousmane Dembélé, quien vio la primera luz el 15 de mayo de 1997. Es hijo de padre maliense y de madre francesa con ascendencia mauritana y senegalesa. Como muchos futbolistas a los que hoy el éxito les sonríe, el 'Mosquito' vivió una infancia con muchas carencias, pero era capaz de olvidar todo solo tocando una pelota.



"Jugaba en la calle en un barrio pobre con mucha delincuencia, pero ahora todo está bien. Éramos gente tranquila y con mi pandilla siempre jugábamos a fútbol, era lo que más me gustaba de niño", confiesa el francés en una entrevista con el canal oficial del Barcelona. “A los 10 años jugaba a fútbol sala con mis amigos, es un deporte complicado si no tienes técnica y tuve que aprender. Ya por esa época comencé a jugar a fútbol en campo grande, pero con siete jugadores”, agrega el ex Dortmund.



El primer club en el que Ousmane Dembélé empezó a formarse fue el Madeleine Évreux. Duró solo un año y luego, en 2010, pasó a las filas del Rennes , donde terminaría de convertirse en un futbolista profesional. Su velocidad, técnica y capacidad de desequilibrio sobresalían en las categorías menores del club francés. Con todas esas características, el hoy crack del FC Barcelona no iba a tener problemas para ascender rápidamente hasta el primer equipo.



Un diamante en bruto en el Rennes

Su deslumbrante inicio de carrera empezó a tomar forma en la filial del Rennes, donde debutó el 6 de septiembre de 2014 en un partido de la Tercera División francesa. Pese a que pasaba por un buen momento, su continuidad en el equipo rojinegro estuvo en duda por una disputa contractual. Quedó a nada de marcharse al Red Bull Salzburgo, pero finalmente las cosas se arreglaron a su favor y Ousmane pudo continuar con su progresión en 'Les Rennais'.



"Era un momento difícil para él y para el club porque había una oferta del Red Bull Salzburgo encima de la mesa. Ousmane empezó la pretemporada con nosotros, estuvo tres meses sin jugar hasta que firmó su contrato y ya debutó conmigo en el primer equipo. No fueron más de cuatro o cinco meses juntos, pero tengo buen recuerdo de él", explica en una entrevista con el 'Diario Vasco' Philippe Montanier, el DT con el que Dembélé jugó su primer partido como profesional.



Desde su debut oficial el 6 de noviembre de 2015 en un partido ante el Angers por la Ligue 1 , Dembélé se dejó ver como un jugador único. Pasaron solo dos semanas de ese importante momento y el 'Mosquito' marcó su primer gol ante el Burdeos. Aquella temporada, su única en el Rennes, terminaría con doce goles y cinco asistencias, convirtiéndose así en una de las jóvenes figuras del fútbol francés. Montanier lo recuerda bien.



"Se le veía hacer cosas distintas a cualquier otro jugador. Tiene algo que marca la diferencia: su capacidad de desequilibrio. Hay pocos como él. Y además le gusta combinar con sus compañeros. Es un jugador muy completo. Tiene un gran perfil. Su mentalidad es muy buena. Por eso creo que se puede esperar mucho de él porque tiene mucha determinación y perseverancia. Sabe muy bien lo que quiere", explica Philippe.



Stade Rennais fue el primer club profesional de Dembélé. (Getty) Stade Rennais fue el primer club profesional de Dembélé. (Getty)

'El chico maravilla' del Dortmund

Las grandes actuaciones de Dembélé en su solitaria temporada en el Rennes llamaron la atención de los clubes más importantes de Europa. Uno de ellos fue el Borussia Dortmund , que tras una serie de negociaciones, anunció el fichaje del extremo francés el 12 de mayo de 2016 a cambio de 15 millones de euros. Definitivamente, una bicoca en comparación al precio por el que sería vendido un año más tarde al FC Barcelona.



El debut oficial del nacido en Vernon, como nuevo jugador del club amarillo, llegó el 14 de agosto frente al Bayern Munich en la Supercopa de Alemania. El resultado final fue un 2-0 a favor de los 'bávaros' , no hubo título para el 'Vendaval', pero Dembélé dejó muestras que no se habían equivocado en su fichaje. Pasó casi un mes y el 'Mosquito', en un triunfo por 5-1 ante Wolfsburgo, marcó su primer gol en la Bundesliga. El francés cerraría la temporada 2016-17 con 10 dianas en 49 partidos, contando todas las competiciones que disputó.

Dembélé ganó la Copa de Alemania con el Dortmund. (Getty) Dembélé ganó la Copa de Alemania con el Dortmund. (Getty)

El 'Mosquito' de los 145 millones de euros

Lamentablemente para los intereses del Dortmund, Dembélé no duraría más que un año en el equipo. Si bien disputó la Supercopa de Alemania 2017-18, no volvería a jugar más con el 'Vendaval'. El FC Barcelona, ante la desesperación por tapar la salida de Neymar y tras semanas de duras negociaciones, anunció la llegada del futbolista francés por 105 millones de euros más 40 en variables. El 25 de agosto de 2017, el 'Mosquito' pasaría a convertirse en el fichaje más caro en la historia del club catalán. Meses más tarde sería desplazado al segundo lugar con la llegada de Coutinho desde el Liverpool por 160 'kilos'.



El debut oficial de Dembélé en el Barcelona llegó el 9 de septiembre de 2017 en la goleada 5-0 ante el Espanyol. Entró para los último minutos del partido y se lució con una asistencia para Luis Suárez. Tres días más tarde, jugó ante la Juventus su primer partido de Champions League. Todo parecía ir bien para el 'Mosquito', pero en un partido de LaLiga ante Getafe, cayó lesionado y tuvo que estar por tres meses fuera de las canchas. La noticia fue un duro golpe para todos los 'Culés' que empezaban a ver en Ousmane al crack que haría olvidar a Neymar.



El crack francés volvió a las canchas el 4 de enero de 2018 en un partido de Copa del Rey ante el Celta de Vigo, pero su primer gol oficial como 'blaugrana' llegaría recién el 14 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Chelsea. Su primera temporada en la Ciudad Condal terminaría con cuatro goles en 23 partidos y dos títulos para su palmarés: Liga y Copa. Nada mal para empezar, pero al francés se le exigiría más.



Tras ganar la Copa del Mundo en Rusia, en el Barcelona creyeron que la temporada 2018-19 significaría el despegue para Dembélé. Sin embargo, las lesiones volvieron a mermar su rendimiento. Sus números mejoraron, hizo 14 goles en 42 partidos, pero no fue determinante en tramos cruciales de la temporada, como en la noche negra de Anfield, donde los azulgranas perdieron la oportunidad de jugar la final de la Champions a manos del Liverpool. Desde el final de esa campaña, los rumores de una cesión o venta fueron el pan de cada día para el 'Mosquito'.

Ousmane llegó al Barcelona por 125 millones de euros. (Getty) Ousmane llegó al Barcelona por 125 millones de euros. (Getty)

Campeón Mundial en Rusia 2018

Ousmane Dembélé ha sido internacional en las categorías inferiores (sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21) de la selección de Francia. El 1 de septiembre de 2016 debutó en la absoluta en un amistoso ante Italia. ​El 13 de junio de 2017 anotó su primer tanto en un amistoso ante Inglaterra (3-2). Hasta el cierre de este informe, el 'Mosquito' no ha marcado oficialmente con los 'Bleus'.​



Sus actuaciones en el Barcelona hicieron que Deschamps lo convoque para el Mundial de Rusia de 2018. Acabaría proclamándose campeón del torneo tras superar a la selección de Croacia en la final. Dembélé fue titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos. En adelante, solo jugó los minutos finales de los cuartos de final ante Uruguay.

Dembélé ganó el Mundial de Rusia en 2018. (Getty) Dembélé ganó el Mundial de Rusia en 2018. (Getty)

Un polémico estilo de vida

Ousmane Dembélé tiene todas las cualidades de un crack mundial, pero es preso de esas mañas que condenan a los buenos jugadores a un letargo del que es muy difícil salir. A veces imposible. "Es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada", contó Mickael Naya, el antiguo cocinero del futbolista francés en declaraciones a 'Le Parisien'. Naya no hizo más que confirmar lo que varios cuentan sobre el 'Mosquito'.



Desde su irrupción en el Rennes, Dembélé nunca se ha caracterizado por ser el tipo más disciplinado. Thomas Tuchel, quien fuese su entrenador en el Dortmund, confesó que sus tardanzas en los entrenamientos son parte de un comportamiento que ya ha empezado a hartar a varios. Por ejemplo, Didier Deschamps, DT de Francia, cuestionó públicamente a Ousmane por su impuntualidad. Además, le recomendó llevar una vida ordenada fuera de los terrenos de juego.



Como si el llamado de atención de Deschamps no hubiese sido suficiente, sus compañeros del Barcelona también criticaron su falta de profesionalismo. Aparte de las tardanzas para los entrenamientos, Dembélé comete otras faltas como no seguir el plan alimenticio que le ordena el club, viajar repentinamente a puertas de un choque importante junto a su séquito, o faltar a los compromisos publicitarios del equipo. La indiscilplina le está ganando el partido.



Dembélé es acusado de indisciplina. Dembélé es acusado de indisciplina.

Estadísticas de Ousmane Dembélé*

Equipo Temporada Partidos Goles Rennes 2015-16 29 12 Dortmund 2016-17 49 10 2017-18 1 0 FC Barcelona 2017-18 23 4 2018-19 42 14

*Se tomaron en cuenta solo partidos oficiales

Títulos y reconocimientos de Dembélé

Título o distinción Cantidad Copa de Alemania 1 Liga de España 2 Copa del Rey 1 Supercopa España 1 Copa del Mundo (Francia) 1 XI del Año en Bundesliga 1 Mejor Debutante de la Bundesliga 1 Caballero de la Legión de Honor 1