Argentina vs. Paraguay se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 21 de enero por la primera jornada del Grupo B del Preolímpico Sub 23, en un duelo que se jugará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia y está programado para comenzar a las 8:00 p.m. (horario argentino, 6:00 p.m. en Perú). Cabe mencionar que será transmitido por las señales de DSports (DIRECTV) y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del debut de la ‘Albiceleste’ y la ‘Albirroja’.

Los jugadores de la Selección Argentina que disputarán el Preolímpico. (Video: 26)





Argentina vs. Paraguay: posibles alineaciones

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Cesare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza, Ezequiel Fernández; Luciano Gondou, Thiago Almada, Pablo Solari.

Paraguay: Ángel González; Gilberto Flores, Ronaldo de Jesús, Gastón Benítez, Leonardo Rivas; Wilder Viera, Rubén Lezcano, Diego Gómez, Fernando Cardozo; Enso González y Kevin Parzajuk.