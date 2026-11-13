Argentina vs. Uruguay se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TyC Sports (TyC Sports Play) televisará este partido por su señal de cable, así como la alternativa abierta de Telefe (Mi Telefe). ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el viernes 13 de noviembre desde las 6:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). No te pierdas ningún detalle de este amistoso en la web de Depor.

Argentina vs. Uruguay: previa del partido

¿Dónde ver Argentina vs. Uruguay en Argentina?

El partido entre Argentina y Uruguay se podrá ver EN VIVO en territorio argentino a través de Telefe y TyC Sports por televisión. Los aficionados también tendrán la posibilidad de seguir el clásico del Río de la Plata mediante las plataformas digitales TyC Sports Play y MiTelefe, según la disponibilidad del servicio.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Uruguay por televisión?

En Argentina, el encuentro será transmitido por Telefe, mediante señal abierta, y TyC Sports, a través de televisión por suscripción. De esta manera, los hinchas podrán elegir entre ambas alternativas para seguir el amistoso internacional desde sus hogares.

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay por streaming en Argentina?

Los usuarios argentinos podrán seguir el partido por internet mediante TyC Sports Play y MiTelefe. Ambas plataformas permitirán acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles, como celulares, computadoras, tablets y Smart TV, de acuerdo con las condiciones de acceso de cada servicio.

¿Se puede ver Argentina vs. Uruguay por Flow, DGO y Telecentro Play?

Sí. Los usuarios de Argentina que tengan contratado Flow, DGO o Telecentro Play podrán consultar la disponibilidad de Telefe y TyC Sports dentro de la programación de sus respectivas plataformas. Para acceder a las señales será necesario contar con una suscripción activa y el canal correspondiente dentro del servicio.

¿Dónde ver Argentina vs. Uruguay EN VIVO en Uruguay?

En Uruguay, el amistoso internacional estará disponible a través de DSports por televisión por cable. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las plataformas DGO y Flow, así como por AUF.TV y Antel TV, que también ofrecen alternativas para disfrutar del compromiso.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Uruguay por cable en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán sintonizar DSports mediante los operadores de televisión que incluyan esta señal en sus paquetes. La disponibilidad dependerá del proveedor contratado y del plan de televisión de cada usuario.

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay por streaming en Uruguay?

El encuentro podrá seguirse por internet mediante DGO, Flow, AUF.TV y Antel TV. Estas plataformas ofrecen distintas alternativas para acceder a la transmisión desde celulares, computadoras y televisores compatibles, según las condiciones de cada servicio.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay y dónde ver el partido?

Argentina vs. Uruguay se enfrentarán este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 8:00 p.m. en ambos países, en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. En Argentina, la transmisión estará disponible por Telefe (Mi Telefe) y TyC Sports (TyC Sports Play), mientras que en Uruguay se podrá seguir por DSports, DGO, Flow, AUF.TV y Antel TV.

Con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DGO, DSports, AUF TV y Antel TV, Argentina recibe a Uruguay. (Video: Selección Argentina)