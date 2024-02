Argentina vs. Venezuela juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este lunes 5 de febrero por la primera jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El compromiso está programado para iniciar a partir de las 8:00 p.m. (hora en Argentina, 7:00 p.m. en Venezuela) y será transmitido a través de las señales de DSports (DIRECTV) y Televen. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Argentina se alista para enfrentar a Venezuela por el Preolímpico Sub 23. (Video: Argentina)





Argentina vs. Venezuela: posibles alineaciones

Argentina: Leandro Brey; Aarón Quirós, Gonzalo Luján, Lucas Esquivel; Cristian Medina, Federico Redondo, Baltasar Rodríguez, Pablo Solari, Claudio Echeverri; Francisco González, Luciano Gondou.

Venezuela: Samuel Rodríguez; Rafael Uzcátegui, Carlos Vivas, Andrés Ferro, Renne Rivas; Bryant Ortega, Carlos Faya; David Martínez Morales, Telasco Segovia, Matías Lacava; Jovanny Bolívar.