La procesión se lleva por dentro. Carlos Tévez fue uno de los más contentos del plantel de Boca Juniors tras la obtención del título en la Copa Diego Maradona tras vencer a Banfield en la definición por penales. Sin embargo, no todo fue alegría para el ‘Apache’.

Su padre se encuentra delicado de salud hace ya algunas semanas y el jugador argentino se tomó un tiempo, luego del partido, para dar detalles complicados sobre la actual situación de quien es uno de sus máximos pilares para haber llegado a convertirse en futbolista profesional.

“El compromiso que tengo con el club no se pone en duda. Ayer tuve que comunicarles a mis hijas que el abuelo no tenía oportunidades (de vivir) y que tenían que ir a verlo. Tuve que consolar a mi madre, a mis hermanos y todos juntos me dieron las fuerzas para hoy estar acá”, sostuvo Carlos Tévez en diálogo con ESPN.

Carlos Tévez se perfila a ser DT

Por otro lado, Carlo Tévez reconoció que cada vez está más cerca del retiro. A pesar de contar con contrato vigente en Boca Juniors, ya tomó la decisión de estudiar para poder convertirse en director técnico a futuro y no alejarse de las canchas.

“Yo creo que ya me queda poco. Esta debe ser una de las últimas copas. Empezaré a estudiar, a prepararme para ser técnico. Uno tiene que estar preparado para después”, añadió el histórico delantero del cuadro Xeneize.

Tévez confirmó que estudiará para ser DT (Fuente: ESPN)

Boca Juniors vs. Banfield: la crónica del partido

Sobre los 64 minutos, Edwin Cardona se inventó una jugada desde a banda izquierda y tras una buena diagonal, sacó un potente remate desde fuera del área para abrir el marcador en favor de Boca Juniors. Sin embargo, en la última acción del partido, sobre los 96 minutos, Luciano Lollo le ganó en el salto a Carlos Zambrano y logró vencer el arco del ‘Xeneize’.

Con el empate 1 a 1, la final se fue a la prórroga, donde los de Russo se impusieron 5 a 3, luego de que Jorge Rodríguez fallara su disparo para el ‘Taladro’. Tévez, Villa, Salvio, Izquierdoz y Buffarini marcaron para Boca, que llegó a la estrella 70 y es el más ganador de las copas en Argentina.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO