La alegría no para. Boca Juniors se quedó con el título de la Copa Diego Armando Maradona tras superar en penales a Banfield y el vestuario, con Carlos Zambrano incluido, no tuvo mejor idea que celebrar cantando la mítica canción que fue creada para el ‘10′ argentino.

Las celebraciones no tardaron y, al momento del inicio de ‘La mano de Dios’, ni el ‘Kaiser’ se pudo resistir, iniciando la entonación de la recordada melodía que acompañó y sigue acompañando al ‘Pelusa’.

Lejos de desentonar, Carlos Zambrano demostró conocerse la letra de la canción, uniéndose en una sola voz con sus compañeros, luego de mostrar la medalla obtenida a sus seguidores mediante una transmisión que realizó en su cuenta de Instagram.

Un dolor en medio de la celebración

Carlos Tévez fue uno de los más contentos del plantel de Boca Juniors tras la obtención del título en la Copa Diego Maradona tras vencer a Banfield en la definición por penales. Sin embargo, no todo fue alegría para el ‘Apache’.

Su padre se encuentra delicado de salud hace ya algunas semanas y el jugador argentino se tomó un tiempo, luego del partido, para dar detalles complicados sobre la actual situación de quien es uno de sus máximos pilares para haber llegado a convertirse en futbolista profesional.

“El compromiso que tengo con el club no se pone en duda. Ayer tuve que comunicarles a mis hijas que el abuelo no tenía oportunidades (de vivir) y que tenían que ir a verlo. Tuve que consolar a mi madre, a mis hermanos y todos juntos me dieron las fuerzas para hoy estar acá”, sostuvo Carlos Tévez en diálogo con ESPN.

