En Argentina, los medios locales indicaron que Carlos Tevez había decidido poner punto final a su carrera. Sin embargo, el delantero compareció ante los medios de comunicación para avisar que solamente terminará su vínculo con Boca Juniors. De hecho, hace poco más de un mes, el jugador dejó abierta la puerta de volver a los campos, pero no precisó el momento exacto, a la espera de que algún día pise de nuevo el césped.

“No sé si decir que me retiro, porque en tres meses tal vez me levanto con ganas de jugar y retorno a las canchas. Pero no con la camiseta de Boca, eso ya no”, declaró en aquella conferencia de prensa. Pues todo hace indicar que el ‘Apache’ tendría grandes posibilidades de retornar a la actividad muy pronto.

De acuerdo con información difundida por el periodista Augusto César, en el programa ESPN F12, Tevez está en la mira de tres clubes de la Major League Soccer (MLS). De esa manera, y tras tomarse un descanso para compartir con toda su familia, el atacante se animaría a seguir con su camino en el fútbol.

En ese sentido, la fuente citada señaló que los interesados son Atlanta United, donde dirige el argentino Gabriel Heinze (su ex compañero en la selección), Inter Miami de David Beckham, entidad en la que están sus compatriotas Federico y Gonzalo Higuaín, y Minnesota United FC, club que cuenta en sus filas con Ramón Ábila y Emanuel Reynoso, con quienes ya estuvo en Boca.

En el mismo programa de la cadena internacional señalaron que el ‘Apache’ Tevez debería llegar al club de la MLS que le ofrezca un espacio como “jugador franquicia”, estatus que, entre sus condiciones, no tiene un tope salarial. Un detalle no menor considerando lo que podría exigir el ex Manchester City.

Asimismo, el reportero indicó que uno de los planes del futbolista es participar activamente en los asuntos políticos de Boca Juniors. Por esa razón, el delantero eligió distanciarse de la institución.

Las vacaciones de la familia Tevez

‘Carlitos’ enfatizó que una de las razones que le llevaron a separarse de Boca están relacionadas con su familia. El ‘Apache’ manifestó que no ha podido compartir lo suficientes con sus seres queridos. Por ello, todos los integrantes están disfrutando de un merecido viaje.

Tevez subió a Instagram las mejores postales de las vivencias con los suyos: “Recuperando vacaciones, días, horas y minutos con ellos… porque si estamos juntos, que importa el mundo”, expresó el mundialista con la Albiceleste.

La publicación de Carlos Tevez en sus redes sociales. (Foto: Instagram)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.