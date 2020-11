Boca Juniors fue derrotado por Talleres de Córdoba en el último encuentro oficial que disputó. Carlos Tévez fue uno de los jugadores partícipes del encuentro y, tras el mencionado, se tomó un tiempo para contar la complicada situación que le toca vivir con relación al estado de salud de su padre.

“Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien, pero por ejemplo en el entretiempo, uno se larga a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar. No es fácil. Viernes o sábado visitar a mi viejo y tener que salir de ahí entero para jugar al fútbol. Uno saca fuerzas no sé de dónde. Estoy fuerte gracias a la gente, a mi familia. Si no fuera así, estuviera disfrutando, estaría en mi casa”, señaló el ‘Apache’ tras el encuentro.

Por otro lado, Carlos Tévez agradeció las muestras de apoyo de la hinchada de Boca Juniors, la misma que lo llena de orgullo, a pesar de saber que no pueden estar en el estadio por las disposiciones del gobierno para evitar el contagio de coronavirus.

“Ver esa bandera me infla el pecho. Esto sigue, yo estoy de pie al igual que mi familia. Me llena en el alma, son quienes me sostienen. Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar”, finalizó.

Boca Juniors vs. Talleres: la crónica del partido

El vigente campeón del fútbol argentino, Boca Juniors, perdió el domingo su racha invicta en el 2020 al perder 1-0 como local frente a Talleres de Córdoba, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. En un encuentro con pocas ocasiones de gol, el conjunto local llevó peligro a la portería de Talleres a los 33 minutos por intermedio de un remate de cabeza de Franco Soldano, pero el arquero Mauricio Caranta desvió al tiro de esquina.

En los minutos finales, conducido por el experimentado Carlos Tevez, Boca manejó el balón y jugó en campo rival, pero le faltó precisión para superar al portero rival. Sin embargo, Talleres aprovechó a los 87 minutos una de las pocas ocasiones que se le presentaron y llegó al gol a través de Joel Soñora.

