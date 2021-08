Miguel Ángel Russo llegó para ganar la Copa Libertadores, pero el gran objetivo no se completó. Luego de ganar dos títulos locales con Boca Juniors -uno de ellos superando en puntos a River Plate en las últimas fechas-, los resultados no acompañaron en la presente temporada. Incluso registró diez partidos sin sumar de a tres y eso generó que no continúe en el cuadro ‘Xeneize’.

Frente a este escenario, Carlos Tevez -mediante sus cuentes de Instagram y Twitter- le dejó un emotivo mensaje al DT argentino: “¡Gracias, Miguel, por toda la gloria que le diste al club! Éxitos siempre”.

Con la salida de Miguel Ángel Russo, quien tomará su lugar será Sebastián Battaglia, exjugador de Boca Juniors y que hasta hace unas horas era el técnico de la reserva del equipo. El exvolante ya había dirigido al plantel principal, cuando muchos jugadores del primer equipo, incluido Russo, tuvieron que pasar cuarentena.

Miguel Ángel Russo, de 65 años, había llegado a Boca Juniors el 1 de enero de 2020 de la mano de Juan Román Riquelme, el integrante más importante del Consejo de Fútbol.

En su primera etapa como DT en 2007 y con un deslumbrante Riquelme en el campo de juego, alcanzó la Copa Libertadores, la sexta y última de Boca Juniors. Pero 14 años después los resultados fueron muy distintos y el mismo Riquelme le dijo adiós.

De todos modos “su nombre permanecerá para siempre en la historia grande xeneize”, destacó el comunicado que confirmó oficialmente el despido de Russo.





