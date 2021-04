A diferencia de la temporada pasada, Miguel Ángel Russo ha optado por realizar un cambio importante en la defensa de Boca Juniors. El estratega ‘xeneize’ le ha dado la titularidad a Carlos Zambrano, dejando en el banco de suplentes a Lisandro López, uno de los pilares de la zaga azul y oro en los últimos años.

En el arranque de la Copa de la Liga Argentina, el ‘Kaiser’ y Carlos Izquierdoz han sido la dupla elegida por el DT. Situación que empieza a incomodar a ‘Licha’, quien estaría pensando en salir de la Bombonera en caso las cosas no cambien.

Así lo confirmó Gustavo Goñi, agente del defensor argentino. En diálogo con TyC Sports reveló el deseo el exBenfica: “Está claro que si la situación no cambia, él va a tener que salir”.

Además, explicó que su representado ha hecho los méritos necesarios para ser titular en el equipo de Russo, dejando entrever que la nueva cúpula dirigencial tendría que ver con esta nueva postura con respecto al jugador.

“Él volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista, lo fue, demostró que estaba al nivel de Boca, hizo ocho goles, tres títulos. Y después llegó una dirigencia nueva, un técnico nuevo, y cambiaron de opinión respecto a él. No por rendimiento futbolístico supongo, porque ha demostrado un altísimo rendimiento”, aseveró.

“Son decisiones que competen al cuerpo técnico. Y si ellos eligen que Lisandro López no sea titular, no hay ningún problema: buscaremos otro destino. Interesados no faltan. O no han faltado en el mercado anterior al menos”, acotó.

Lisandro López llegó en 2019 a Boca Juniors procedente del Benfica. La negociación fue primero por un préstamo, aunque tiempo después se terminó comprando su pase por tres millones de euros.





