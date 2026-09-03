Enner Valencia falló su penal en la clasificación de Boca en la Copa Argentina. (Video: TyC Sports)
Enner Valencia falló su penal en la clasificación de Boca en la Copa Argentina. (Video: TyC Sports)

consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de imponerse en la definición por penales, aunque no pudo convertir su remate. El arquero Tomás Marchiori adivinó el disparo del delantero ecuatoriano y evitó que anotara desde los doce pasos. Pese a este fallo, el conjunto ‘Xeneize’ logró imponerse en la tanda y continúa con vida en el certamen.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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