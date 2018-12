Se quiere quedar pero sus pretensiones lo llevarían muy lejos de La Bombonera. Nahitan Nández es uno de los altos valores de Boca Juniors que no ha tardado en recibir ofertas de Europa, y si bien su deseo es continuar con el 'Xeneize', sus exigencias harían difícil que siga en Argentina. El uruguayo no solo quiere ser el más importante de la plantilla a nivel deportivo, también en lo económico pues busca convertirse en el mejor pagado.

El propio representante del jugador Pablo Bentancourt así lo dio a conocer en entrevista con Fox Sports.



"Nández quiere quedarse, pero pide ser uno de los referentes, no solo en lo futbolístico, sino en lo económico. Él llegó a Boca teniendo que probarse en Argentina, por eso su contrato es bajo, y le fue muy bien", afirmó.



"A Nández le llegó una oferta formal de Italia (Cagliari). No es que lo queremos utilizar para presionar, pero sí necesitamos que se defina todo lo más rápido posible", reconoció el agente.



"Me dijo 'Hay chicos que no juegan y cobran el doble que yo, pero no quiero entrar en una polemica'. El vino a prueba. No vino con un salario alto. Accedieron a pagarle en dólares. Se lo merece. No pide nada descabellado. Hablé con Burdisso y me dijo que va a hablar con Angelici para luego juntarnos. Nahitan no dijo que se quiere ir. Sólo exigió eso", finalizó Bentancourt.

Nahitan Nández, recordemos, llegó a Boca Juniors procedente de Peñarol y rápidamente se convirtió en uno de los titulares de Barros Schelotto. No solo se trata del 'típico' volante aguerrido uruguayo, pues suma excelente juego con los pies en ataque. Prueba de ello fue la milimétrica asistencia a Benedetto en el gol del 'Xeneize' en la final ante River Plate en el Bernabéu.