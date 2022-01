Ya es oficial. Boca Juniors anunció este viernes el regreso de Darío Benedetto al cuadro ‘Xeneize’, una noticia que ya había sido confirmada por el propio delantero argentino, pero que hasta ahora lo comunicó el club azul y oro. El ‘Pipa’, que llegó el jueves a Argentina, tuvo ya su primera práctica con sus nuevos compañeros, y estará esta noche en La Plata, como acompañante, en el segundo amistoso del ‘Xeneize’ frente a la U. de Chile.

Su vuelta a Boca, tal y como lo dijo Benedetto, se da en la búsqueda y necesidad del jugador de 31 años de sumar minutos que no tenía en Europa.

El delantero argentino, socio del dueño del club, Christian Bragarnik, en la empresa que adquirió el mayor paquete accionarial de la entidad en 2019, abandona el equipo tras haber disputado 14 partidos, en los que anotó dos tantos.

Los números del acuerdo

Según información del medio ‘TyC Sports’, Boca pagó 3.000.000 de euros por la ficha de Benedetto, quien quedó vinculado hasta el 31 de diciembre de 2024. Dentro de la operación, Elche le abonará al Olympique de Marsella una deuda que tenia con el ‘Xeneize’ por el pase del volante Iván Marcone de 2.500.000 euros.

Con camiseta ‘Xeneize’, el ‘Pipa’ disputó 76 partidos (64 como titular y 12 como suplente) y convirtió 45 goles (un promedio de 0,59). Además, consiguió tres títulos: Campeonato 2016/17, Campeonato 2017/18 y Supercopa Argentina 2019.

La llamada de Riquelme

El ‘Pipa’ reveló que tuvo una conversación con Juan Román Riquelme, integrante de la directiva de los ‘Xeneizes’, para ofrecerle retornar a mediados del 2021. No obstante, el futbolista respondió que tenía grandes deseos de iniciar una aventura en el fútbol español.

Eso sí, tras la experiencia en Elche, Benedetto devolvió la llamada a Riquelme y la anunció que estaba dispuesto a ponerse la ‘azul y oro’. “Cumplí seis meses, no tuve los minutos que quería y llamé a Román y le dije que tenía ganas de volver al club y nada, hoy por hoy, muy contento de la decisión que tomé”.

Feliz con su regreso

El ‘Pipa’ ofreció declaraciones a la radio española ‘Onda Cero’, en la que dijo que vuelve a La Bombonera tal y como lo prometió a todos los fanáticos argentinos. “Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, dijo Benedetto.

“Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, añadió.

