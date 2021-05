Boca Juniors esperó cerrar con Edinson Cavani para la segunda parte del 2021. Sin embargo, el delantero decidió renovar contrato con Manchester United hasta junio del próximo año. Luego del anuncio oficial por parte de los ‘Red Devils’, el goleador habló sobre la posibilidad de sumarse al cuadro argentino y desde cuándo existe el interés para incorporarse al fútbol argentino para ganar la Copa Libertadores.

“Como yo dije en el momento que llegué al club (Manchester United), mis charlas con (Juan Román) Riquelme existieron. No me llamó cuando llegué acá. Se comunicó conmigo desde que estaba en París, hace ya unos años. Y para un montón de cosas, para preguntarme cómo estaba, reconocerme cosas...”, adelantó el ‘Matador’.

“Yo siempre lo aprecié y eso ya saben en Boca: fue real la posibilidad de que ellos me llevaran. Pero yo siempre fui claro, y no hay ‘r’, cuando las cosas son así de claras. Después, todo lo que se puede decir alrededor, hay mitad y mitad. Mitad verdad y mitad mentira. A veces es un poco así. Pero la chance fue concreta”, agregó en diálogo con el programa 2 de Punta.

A pesar del nuevo compromiso firmado con Manchester United, Cavani anticipó que todavía no está descartada la posibilidad de sumarse al cuadro boquense en el futuro. “¿Si quedó la puerta abierta? Yo no la cerré por lo menos. Habría que preguntarle a Boca si la puerta está abierta. Pero hoy la realidad es esta, estoy acá y mi cabeza está acá”, manifestó al periodista uruguayo Marcos Vitette.

Finalmente, el charrúa desveló cuáles han sido las razones para ampliar su estancia en Inglaterra. Incluso cuando el ‘9’ confesó alguna vez el deseo de estar cerca de su país y, sobre todo, sus seres más queridos.

“Hay momentos donde uno tiene la necesidad de estar cerca de su tierra y de sus afectos. No hay año que uno no lo piense. Pero la decisión es un conjunto de cosas: el cariño de la gente, la actitud del club conmigo y con mi familia, el pedido de mis compañeros para que me quedara, el técnico”, cerró.





