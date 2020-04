Boca Juniors es uno de los grandes del fútbol sudamericano y a donde cualquier jugador de esta parte del mundo - si no es hincha de River Plate - le gustaría llegar. Tan solo basta ver que acaba de ser el campeón de la Superliga Argentina 2020 y ya planea algunos fichajes.

En este panorama de cara a las contrataciones en Boca Juniors, hay un jugador latino que está a miles de kilómetros de Argentina, pero que sueña con firmar por el xeneize. ¿Quién? Pues hablamos del delantero colombiano Hugo Rodallega (34), actual Denizlispor de la Superliga de Turquía.

Este jueves, Rodallega habló con el programa radial Cultura del Gol y allí comentó el deseo de ponerse la camiseta de Boca. Si por él fuera, ya estaría rumbo a Buenos Aires. “Si me llama Juan Román Riquelme (segundo vicepresidente), tomo un avión y voy volando”, fue lo que sostuvo el atacante.

Hugo Rodallega y su intención de llegar a Boca Juniors

También, dio cuenta del deseo de conocer al hoy dirigente del club ya que fue uno de sus ídolos cuando era niño. “Fue un jugador espectacular y me encantaría hablar con él. No me gusta el mate, pero podríamos tomar un café”, apuntó.

Actualmente, Hugo Rodallega (tiene un valor de 600 mil euros para Transfermarkt) la pasa en cuarentena en tierras turcas por la pandemia del coronavirus, aunque no pierde la fe en ser parte de Boca Juniors en el mediano plazo. ¿Se le dará este deseo?

De otro lado, está en discusión cuándo volverá el fútbol profesional en el continente europeo. Según Javier Tebas, presidente de LaLiga, sería para fines del mes de mayo o inicios de junio. Corren contra el tiempo.

