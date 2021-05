Lucas Torreira manifestó en su momento que desea vestir la casaquilla de Boca Juniors y retornar a Sudamérica para estar cerca de su familia. Sin embargo, el mediocampista aún tiene contrato vigente con Arsenal, club que le cedió por una temporada al Atlético de Madrid, conjunto con el que salió campeón de LaLiga de España.

Hace unas horas, el volante volvió a referirse a su futuro y ya aclaró que tendrá que esperar un tiempo más para saltar a la cancha de La Bombonera con la seda ‘azul y oro’. La prioridad del charrúa será mantenerse en Europa, dado que será muy complicado desligarse de los ‘Gunners’.

En ese sentido, Torreira intentará volver bajo el mando de Diego Simeone. “Sé que algún día voy a jugar en Boca, pero es difícil porque no depende solo de mí. Ahora voy a seguir en Europa y hoy no descarto seguir jugando en el Atlético, que es uno de los mejores equipos del mundo. Quizás no tuve la continuidad que esperaba, pero logré entrar en la historia y eso es lo más importante”, comentó.

“Seré claro, siempre he soñado con jugar en Boca, pero ahora no es el momento. Pertenezco al Arsenal y me quedan dos años de contrato”, agregó el internacional uruguayo en una conversación con el programa Sport890 de su país.

De ese modo, el fichaje de Lucas Torreira por el cuadro ‘Xeneize’ no se producirá en un corto plazo, a pesar de que el jugador mencionó que “no quiero jugar más en Europa, me quiero ir a Boca”, solo unas horas después de perder a su madre por causa del coronavirus.

El futuro de Torreira en duda

Descartada la chance de jugar en Boca, el medio de 25 años quiere seguir con los ‘Colchoneros’. No obstante, la cesión ya terminó y tendría que haber una negociación entre el vigente campeón español con Arsenal, dueño de los derechos del futbolista hasta 2023.

Al mismo tiempo, los servicios de Torreira son requeridos desde la Serie A, donde ya jugó defendiendo los colores de Sampdoria. Medios locales indicaron que Fiorentina y Lazio están dispuestos a comprar el pase del uruguayo. En todo caso, el asunto debe resolverse antes de concluir la Copa América.





