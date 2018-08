Boca Juniors vs. Alvarado se ven las caras ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV | LIVE | STREAMING) por la Copa Argentina 2018 en el estadio de Lanús (Argentina). Sigue el minuto a minuto por Depor.com, mientras que la transmisión va por TyC Sports. Toda la Argentina atenta al partido de los xeneizes.

LA PREVIA DEL PARTIDO.



No olvides que la web Depor.com te ofrecerá también todas las incidencias más completa del encuentro con todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás particulares de un duelo de tal magnitud. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Boca Juniors y Club Alvarado.



Con casi todas sus estrellas, pero sin Carlos Tévez, los de Guillermo Barros Schelotto salen dispuestos a mostrar toda su jerarquía como actual bicampeón de Argentina ante un club del Torneo Federal A (Tercera División).



Luego de su gira norteamericana donde jugó amistosos ante Colorado Rapids e Independiente de Medellín de Colombia, Boca Juniors volvió recargado a Buenos Aires para iniciar la temporada que tiene como objetivo lograr el tricampeonato nacional y sobre todo, el título de la Copa Libertadores.



Pero en Club Alvarado aseguran que Boca Juniors no la tendrá fácil. Su presidente Wenceslao Méndez señaló que es un partido de fútbol y cualquier cosa puede pasar. "No creo que sea imposible, son 11 contra 11 y en el plantel tenemos jugadores de jerarquía que se han preparado para este partido", indicó en dialogó con Sportia.



Boca Juniors tendrá a Carlos Tévez en el banco, pero contará con la presencia de uno de sus refuerzos más resonantes como Mauro Zárate. Además, en el ataque estará Wanchope Ábila y Edwin Cardona se encargará de ponerle fútbol a la mitad de la cancha.

Boca Juniors vs. Alvarado: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emanuel Mas; Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; Wanchope Ábila.

DT: Guillermo Barros Schelotto



Club Alvarado: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Germán Mendoza, Diago Giménez, Tomás Mantia; Darío Stefanatto, Matías Caro; Brian Visser, Cristian Canuhé, Francisco Molina; Nicolás Trecco. DT: Ezequiel Ceballos