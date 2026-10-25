Boca vs. Independiente juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por las señales de ESPN y TNT Sports, mientras que la disponibilidad de ESPN mediante Disney Plus Premium dependerá del país y del servicio contratado. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido se disputará este domingo 25 a las 3:00 p.m. en el Estadio Libertadores de América. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. Independiente a través de las señales que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga Profesional Argentina. La disponibilidad de ESPN, TNT Sports y Disney Plus dependerá del servicio contratado.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y TNT Sports para quienes cuenten con televisión por suscripción. Además, estará disponible mediante Disney Plus Premium, según los derechos de transmisión y el servicio contratado.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de ESPN para seguir el compromiso. Asimismo, deberán revisar la disponibilidad del encuentro en Disney Plus Premium, de acuerdo con los derechos de transmisión vigentes.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el encuentro en vivo.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán revisar la programación de ESPN y las plataformas habilitadas para la transmisión del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación deportiva local para confirmar qué plataforma cuenta con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido, según los derechos vigentes en el país.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Chile?

En Chile, los seguidores podrán revisar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para ver el compromiso.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido en vivo. Las opciones de transmisión pueden variar según el servicio contratado.

Boca vs. Independiente se ven las caras por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)