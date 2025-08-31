Boca vs. Aldosivi por Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)
Boca vs. Aldosivi por Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)

En el Estadio José María Minella, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 31 de agosto en un partido válido por la fecha 7 del Clausura de la . El encuentro está programado para las 12:30 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 1:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a las 2:30 p.m.

Boca vs. Aldosivi. (Video: ESPN)
Boca vs. Aldosivi. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS