Boca vs. Belgrano por la Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)
Boca vs. Belgrano por la Liga Profesional Argentina. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en la fecha 13 del Torneo Clausura de la , este sábado 18 de octubre, en un partido que se desarrolló en el estadio La Bombonera. ¿Dónde puedes ver este partido? A través de la transmisión de ESPN, canal disponible en la parrilla de DIRECTV y Movistar TV. ¿A qué hora se jugará el duelo? El encuentro entre ambas escuadras estuvo pactado para jugarse a partir de las 4:00 p.m. (hora de Perú, con dos horas más en Argentina). En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Boca vs Belgrano por Liga Profesional. (Video: Fanatiz)
Boca vs Belgrano por Liga Profesional. (Video: Fanatiz)

TAGS RELACIONADOS