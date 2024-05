Boca vs Central Córdoba se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 19 de mayo por la segunda jornada del Torneo de la Liga Profesional que se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Terrera. El partido está programado para arrancar desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 de la noche (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, AFA Play, Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Boca vs Central Córdoba EN VIVO: los Xeneizes se preparan para el duelo por el Torneo de la Liga. (Video: Boca)

Boca vs. Central Córdoba: alineaciones posibles

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advincula (Marcelo Saracchi), Cristian Lema, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Jabes Saralegui, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Central Córdoba: Luis Ingolotti; Oscar Garrido, Sebastián Valdez, Ignacio Galván, Brian Leizza; Lautaro Montoya, Kevin Vázquez, Mateo Sanabria, Rodrigo Atencio; Agustín Morales, Tomás Molina.