Boca vs. Central Córdoba juegan por la Liga Profesional Argentina 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

En el Estadio La Bombonera, vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 21 de setiembre en un partido válido por la fecha 9 del Clausura de la . El encuentro está programado para las 7:15 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 8:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 9:15 p.m.

