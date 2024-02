Boca vs Central Córdoba se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 14 de febrero, por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro tendrá lugar en el Estadio La Bombonera y arrancará desde las 5:15 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce todos los detalles de este encuentro como la programación y las incidencias por la web de Depor.

Boca vs. Central Córdoba: probables alineaciones

Boca: Romero; Blondel, Lema, Figal, Blanco; Advíncula, G. Fernández, Benítez, Zenón; Benedetto y Merentiel.

Central Córdoba: Mehring; Torrent, Minissale, Valdez, Laquidain; García, Miloc, Kalinski, Atencio; Molina y Monzón.