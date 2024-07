Boca vs. Defensa y Justicia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este domingo 21 de julio por la sexta jornada de la Liga Profesional Argentina, en un partido que se llevará a cabo en el estadio Norberto Tomaghello. El compromiso está programado para las 8 de la noche (horario en Argentina, 6:00 p.m. en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de ESPN, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. No te lo puedes perder.

Boca se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia. (Video: Boca)