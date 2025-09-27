Boca vs Defensa y Justicia por la Liga Profesional. (Diseño: Christian Marlow)
Boca vs Defensa y Justicia por la Liga Profesional. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 27 de septiembre por la fecha 10 del Clausura de la , en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Norberto Tomaghello. A través de la transmisión de ESPN, canal disponible en la parrilla de DIRECTV y Movistar TV. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 6:00 p.m.; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 7:00 p.m. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Boca vs. Defensa y Justicia por Liga Profesional. (Video: Fanatiz)
Boca vs. Defensa y Justicia por Liga Profesional. (Video: Fanatiz)

TAGS RELACIONADOS