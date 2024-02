Boca vs. Defensa y Justicia se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 10 de febrero, por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso será en la La Bombonera y empezará desde las 7:15 p.m. (hora argentina, 5:15 p.m. en el horario peruano), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor. No te lo puedes perder.

Así se prepara Cavani para el próximo partido de Boca. (Video: Boca)





Boca vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

Boca: Romero; Blondel, Lema, Figal, Blanco; Advíncula, G. Fernández, Benítez, Zenón; Cavani, Merentiel.

Defensa y Justicia: Fiermarin; Tripichio, Aguilera, Ramos Mingo, Soto; Romero, López; Alanis, Bogarín, Togni; Fernández.