vs. jugaron por la fecha 16 del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por las señales de ESPN y TNT Sports, mientras que vía streaming estuvo disponible en Disney Plus. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 5:30 p.m. en Argentina y a las 3:30 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se disputó este sábado 7 de noviembre en La Bombonera.

Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC