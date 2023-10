Boca vs. Estudiantes se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 28 de octubre, en el marco de la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional. El partido se llevará a cabo en el estadio La Bombonera y empezará desde de las 5:00 de la tarde (hora peruana, dos horas más en Argentina), bajo la transmisión de los canales TNT Sports y ESPN en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. No te lo puedes perder.

Así fue uno de los últimos entrenamientos de Boca Juniors. (Video: Boca)





Boca vs. Estudiantes: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez, Frank Fabra; Vincente Taborda, Pol Fernández, Equi Fermández, Valentín Barco; Luca Langoni y Edinson Cavani.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Ezequiel Muñoz, Zaid Romero, Eros Mancuso; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Méndez.