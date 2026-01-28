vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 28 de enero desde las 8:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Boca vs. Estudiantes juegan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Video: Boca Juniors)
