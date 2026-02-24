vs. Gimnasia de Chivilcoy juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el compromiso correspondiente a la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? TyC Sports tiene los derechos exclusivos para transmitir este encuentro, disponible en DIRECTV, DGO y su servicio de streaming en TyC Sports Play. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para el martes 24 de febrero desde las 7:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Boca vs Gimnasia por la Copa Argentina | VIDEO: Canal de Boca
