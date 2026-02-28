vs. juegan por la en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura. ¿En qué canales se puede ver la transmisión del partido? ESPN 3 pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también puede ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el sábado 28 de febrero desde las 3:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) en La Bombonera.

Previa Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza por la Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)
