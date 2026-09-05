vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 8 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por la señal de TNT Sports y ESPN Premium, mientras que los aficionados podrán acceder a las plataformas de streaming asociadas. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas donde esté disponible la transmisión. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 5 de septiembre en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Mendoza. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 4:30 p.m. en Argentina, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 2:30 p.m., y en México a la 1:30 p.m.

Boca vs. Gimnasia y Esgrima se juega por la Fecha 8 del Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports, Disney Plus. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Gimnasia y Esgrima se juega por la Fecha 8 del Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports, Disney Plus. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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