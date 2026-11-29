Boca vs. Gimnasia se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 29 de noviembre desde las 6:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en La Bombonera.

Boca vs. Gimnasia: previa del partido

¿Dónde ver Boca vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata se podrá ver EN VIVO por ESPN Premium y TNT Sports en Argentina, señales que forman parte del Pack Fútbol. El compromiso corresponde a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, instancia en la que ambos equipos buscarán conseguir un boleto a las semifinales.

¿Qué canal transmite Boca vs. Gimnasia en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, canales disponibles a través del Pack Fútbol. Los aficionados deberán contar con un servicio de televisión por suscripción que incluya este paquete para disfrutar del enfrentamiento entre el Xeneize y el Lobo. El canal específico asignado al encuentro debe revisarse en la programación de cada operador.

TyC Sports+1

¿Cómo ver Boca vs. Gimnasia por Flow?

Los usuarios de Flow podrán seguir el compromiso mediante su plataforma digital. Para acceder a la transmisión deberán contar con una suscripción activa y tener contratado el Pack Fútbol, que permite visualizar los canales deportivos habilitados desde dispositivos compatibles.

¿Cómo ver Boca vs. Gimnasia por DGO?

Otra alternativa para seguir el partido por internet será DGO, el servicio de streaming de DIRECTV. Los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol podrán ingresar a la plataforma y buscar la señal correspondiente para disfrutar del encuentro desde celulares, tablets, computadoras o televisores inteligentes compatibles.

¿Cómo ver Boca vs. Gimnasia por Telecentro Play?

Los clientes de Telecentro también tendrán la posibilidad de seguir el encuentro mediante Telecentro Play. Para ello, deberán contar con el servicio correspondiente y el Pack Fútbol habilitado, que les permitirá acceder a las señales de ESPN Premium o TNT Sports a través de internet.

¿Dónde ver Boca vs. Gimnasia EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán consultar la disponibilidad del partido mediante Fanatiz, ViX Premium y TyC Sports Internacional, según el servicio contratado y los derechos de transmisión correspondientes.

¿Cómo ver Boca vs. Gimnasia desde el celular?

Para seguir el partido desde un teléfono móvil en Argentina, puedes utilizar las aplicaciones de Flow, DGO o Telecentro Play, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Una vez que ingreses con tu cuenta, busca ESPN Premium o TNT Sports en la programación y selecciona la señal que transmita el encuentro.

¿A qué hora juegan Boca vs. Gimnasia en Argentina y otros países?

El compromiso entre Boca Juniors y Gimnasia comenzará a las 8:30 p. m. en Argentina, este domingo 29 de noviembre. Estos son los horarios correspondientes a otros países:

México: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Bolivia y Venezuela: 7:30 p. m.

7:30 p. m. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:30 p. m.

8:30 p. m. España: 12:30 a. m. del lunes 30 de noviembre.

¿Dónde se juega Boca vs. Gimnasia por los cuartos de final?

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, ubicado en Buenos Aires. Boca Juniors será local en este compromiso, que tendrá como árbitro principal a Darío Herrera. El ganador avanzará a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Boca vs. Gimnasia y Esgrima se enfrentan por los play-offs del Torneo Clausura. (Video: @bocajrs)