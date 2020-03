Boca vs Gimnasia EN VIVO juegan hoy por la fecha 23 de la Superliga Argentina, partido del fútbol argentino que puede definir al campeón del torneo. Depor.com te cuenta la fecha, horarios en todo el mundo, los canales de TV y señal en vivo por internet en donde podrás disfrutar desde tu celular este duelo que tendrá como condimento especial el regreso de Diego Armando Maradona al suelo que lo vio crecer como futbolista.

Más sobre el Boca vs Gimnasia y Esgrima:

▶ Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima, en vivo y en directo por la Superliga Argentina

▶ Boca vs. Gimnasia y Esgrima de Diego Maradona [En vivo, en DIRECTO] Vía FOX Sports y TNT, partido por la fecha 23 del fútbol argentino

▶ “Le daré un pico que le romperá todo”: la ‘amenaza hot’ de Diego Maradona a Tevez en la previa del Boca-Gimnasia

▶ Con el ‘Kaiser’: Russo confirmó a sus concentrados para definir el título de la Superliga

▷ A qué hora se juega el Boca vs. Gimnasia

El partido por la fecha FINAL de la SUPERLIGA Argentina se empezará a jugar desde las 21:00 horas de Buenos Aires. En otros países de Latinoamérica y el mundo podrás seguirlo desde los siguientes horarios:

Boca - Gimnasia en vivo para Perú | 19:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Argentina | 21:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Uruguay | 21:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Chile | 21:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Colombia | 19:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Ecuador | 19:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Venezuela | 20:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Brasil | 21:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Paraguay | 21:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para México | 18:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para Estados Unidos | 19:00 horas

Boca - Gimnasia en vivo para España | 01 am (domingo 8 de marzo)

▷ Dónde se jugará la fecha Final Superliga 2020 entre Boca y Gimnasia y Esgrima

La Superliga Argentina ha programado el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Estadio Alberto J. Armando, más conocido por los hinchas del fútbol en el mundo como La Bombonera.

▷ Cuándo se jugará el partido por la fecha 23, jornada final de la Superliga Argentina entre Boca y Gimnasia

Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata, dirigido por Diego Armando Maradona disputarán este partidazo este sábado 07 de marzo del 2020 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

▷ Qué canal de TV transmitirá en vivo y directo el Boca vs Gimnasia

El fútbol argentino es transmitido en vivo y en directo hasta por tres señales: Fox Sports, TNT Sports, TyC Sports. Los tres canales TV llevarán la señal en vivo de este partido en directo.

▷ Qué radios por internet online transmiten el partido, Boca vs Gimnasia

Puedes escuchar el encuentro entre Boca y Gimnasia en otras radios argentinas online como Cadena 3 - Viva La Radio, Radio Continental (AM 590), Radio Del Plata (AM 1030, Es de Todos) y Radio Rivadavia 630 AM.

▷ Más canales en el mundo para seguir Boca vs Gimnasia por TyC Sports Internacional y TyC Sports Play EN VIVO:

Argentina | TyC Sports Interior, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia | TyC Sports Internacional

Chile | TyC Sports Internacional

Colombia | TyC Sports Internacional

Costa Rica | TyC Sports Internacional

Ecuador | TyC Sports Internacional

El Salvador | TyC Sports Internacional

Guatemala | TyC Sports Internacional

Honduras | TyC Sports Internacional

Internacional | Fanatiz International

México | TyC Sports Internacional

Nicaragua | TyC Sports Internacional

Panamá | TyC Sports Internacional

Paraguay | TyC Sports Internacional

Perú | TyC Sports Internacional

Puerto Rico | TyC Sports Internacional

Estados Unidos | TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

Uruguay | TyC Sports Internacional

Venezuela | TyC Sports Internacional

▷ Boca vs. Ginamsia por la señal de FOX Sports

Argentina | Fox Sports Premium Argentina, ESPN Play Sur, TNT Sorts, TyC Sports (Solo para Argentina)

▷ ¿Cómo y dónde ver FOX Sports En vivo desde una app?

1. Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadores minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3.

▷ Boca - Gimnasia y Esgrima: La previa

Con Miguel Ángel Russo, que asumió a fines de diciembre, en el banquillo, Boca Juniors ganó los cinco partidos que jugó este año por la Superliga. Además, Guillermo ‘Pol’ Fernández, que llegó en enero, se adueñó del rol creativo e hizo olvidar rápidamente a Alexis Mac Allister, que pasó al Brighton inglés. in embargo, empató este martes ante el Caracas venezolano 1-1 en la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

“Boca sabe que se juega el campeonato y la gente, también. Más allá de lo que es Maradona y el merecido reconocimiento, estará en nosotros abstraernos de todo eso”, remarcó el Russo. Sin embargo, el entrenador aseguró que “si no se da el objetivo” de ser campeones estarán “tranquilos” por “todo” lo que el equipo hizo desde que él asumió el cargo, a fines de 2019.

Boca lleva cinco victorias consecutivas en la Superliga Argentina, pero empató 1-1 ante el Caracas en Venezuela este martes en la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Sin embargo, ante los venezolanos, Boca Juniors jugó con un equipo alternativo y preservó a algunos de los habituales titulares.

▷ Fecha Final Superliga Argentina | Posibles formaciones de Boca y Gimnasia para este partido:

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso, Frank Fabra; Iván Marcone, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Eduardo Salvio; Carlos Tévez, Franco Soldano.

