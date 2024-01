Boca vs. Gimnasia y Tiro se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 13 de enero de 2024 por el Torneo de Verano en partido que se llevará a cabo en el Estadio Padre Martereana de la localidad de Salta. El partido está programado para las 9 de la noche (hora argentina y dos horas menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Boca Jrs rechazó oferta millonaria de Botafogo por Luis Advíncula

Boca vs. Gimnasia y Tiro: posibles alineaciones

Boca Juniors. Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Ezequiel Bullaude; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Guido Milán, Daniel Abello, Adolfo Tallura; Daniel Carrasco, Matías Birge, Walter Busse, Exequiel Narese; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo.