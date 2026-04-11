Desde La Bombonera, vs juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por la fecha 14 del torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 11 de abril desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs. Independiente EN VIVO: ver transmisión vía ESPN y TNT Sports por internet
Boca vs. Independiente EN VIVO: ver transmisión vía ESPN y TNT Sports por internet
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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