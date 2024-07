Boca vs. Instituto chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | HD) por la fecha 8 del Torneo de la Liga Profesional Argentina, en un partido que se realizará en el estadio Monumental de Alta Córdoba. El compromiso está programado para jugarse el domingo 28 de julio desde las 8:30 p.m. (hora en Argentina, 6:30 p.m. en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de TNT Sports. También lo podrás seguir en Disney Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV y Pelota Libre TV, señales piratas. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Boca llega a este partido tras clasificar a octavos de la Copa Sudamericana. (Video: Boca)