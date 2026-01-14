vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo estuvo pactado para el miércoles 14 de enero desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasará para el territorio sudamericano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, no recomendamos ver el partido por Pelota Libre TV, señal pirata. No te pierdas los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo. (Video: El Canal de Boca)
Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo. (Video: El Canal de Boca)

TAGS RELACIONADOS